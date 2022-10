Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis am Vormittag gefallen

Die Ölpreise haben sich am Montagvormittag mit tieferen Notierungen gezeigt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 11.00 Uhr 93,06 US-Dollar und damit rund 1,2 Prozent weniger als am Vortag. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verbilligte sich um 1,4 Prozent auf 97,19 Dollar pro Barrel.

Marktbeobachter erklärten die fallenden Preise am Ölmarkt mit enttäuschenden Konjunkturdaten aus China. Am Morgen war bekannt geworden, dass sich die Stimmung der Einkaufsmanager in der chinesischen Industrie und im Bereich Dienstleistungen im Oktober unerwartet stark eingetrübt hat.

Die offiziellen Stimmungsindizes der chinesischen Regierung fielen zudem unter die sogenannte Expansionsschwelle von 50 Punkten und verweisen damit auf einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität.

Stephen Innes, Managing Partner bei SPI Asset Management, kommentierte: Angesichts der weit verbreiteten Beschränkungen, die während des Parteikongresses in Kraft blieben, dürften die schwachen Daten nicht wirklich überraschen. Diese Beschränkungen hatten zuletzt bereits für Druck gesorgt, denn ausländische Investoren hatten daraufhin in starkem Ausmaß Mittel abgezogen. Zudem belasteten die Lockdown-Maßnahmen wichtiger wirtschaftlicher Regionen in China.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Freitag mit 94,73 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Donnerstag war der Preis bei 93,32 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis gab zum Wochenauftakt etwas nach. In London kostete die Feinunze (31,10 Gramm) zuletzt 1,638,58 Dollar und lag damit 0,3 Prozent unter dem Preis vom Freitag.

spa/mik