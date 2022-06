Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis am Vormittag höher

Die Ölpreise haben am Dienstagvormittag zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete kurz nach 11.00 Uhr 115,71 US-Dollar. Das ist um 1,13 Prozent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,26 Prozent auf 110,41 Dollar.

Am vergangenen Freitag hatten die Ölpreise auf hohem Niveau stark nachgelassen, zuletzt jedoch wieder zugelegt. Bezüglich der Preisdifferenz zwischen Brent und WTI verweisen die Analysten der Commerzbank auf Ausfälle der Ölproduktion in Libyen, während in den USA die Ölproduktion weiter ansteige. So erreiche die US-Rohölproduktion in der Woche zum 10. Juni erstmals seit April 2020 wieder die Marke von 12 Mio. Barrel pro Tag. Carsten Fritsch von der Commerzbank sieht die US-Ölexporte nach Europa durch den hohen Preisabschlag für WTI begünstigt.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Montag mit 113,54 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Freitag war der Preis noch bei 118,97 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich am Dienstagvormittag leicht schwächer. Kurz vor 11.15 Uhr wurde eine Feinunze (31,10 Gramm) in London mit 1.835,04 Dollar bepreist und dementsprechend mit einem Abschlag von 0,21 Prozent zum Vortag gehandelt.

spa/ger