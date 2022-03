Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis am Vormittag knapp behauptet

Die Ölpreise haben Donnerstagvormittag von hohem Niveau aus leicht nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete kurz vor 11.00 Uhr 121,50 US-Dollar (110,15 Euro). Das waren 0,1 Prozent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 0,8 Prozent auf 113,85 Dollar.

Die Ölpreise stiegen gestern merklich. Denn es drohen weitere Lieferausfälle, die das ohnehin schon angespannte Ölangebot in Europa nochmals verknappen dürften, hieß es in einem aktuellen Commerzbank-Kommentar. Nach einem schweren Sturm wurde ein wichtiges Exportterminal nahe des russischen Schwarzmeerhafens Noworossijsk beschädigt. Laut dem russischen Vizeenergieminister könnten die Ölexporte deswegen um bis zu 1 Mio. Barrel pro Tag fallen.

Heute wollen die Staats- und Regierungschefs der EU bei einem Treffen mit US-Präsident Biden über weitere Sanktionen gegen Russland entscheiden. Ein Ölembargo der EU zählt wahrscheinlich nicht dazu, weil einige Länder mit hoher Abhängigkeit von russischem Öl wie Deutschland sich dagegen ausgesprochen haben, so die Commerzbank-Experten weiter. Die Frage ist aber, ob die Gegner eines Importstopps ihre Meinung nun doch noch ändern, nachdem die Gaskäufe sogenannter "unfreundlicher Staaten" laut gestriger Anweisung von Russlands Präsident Putin künftig in Rubel abgewickelt werden sollen.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Mittwoch mit 116,94 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Dienstag hatte der Preis noch bei 114,60 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis schwächte sich am Donnerstagvormittag etwas ab. Die Feinunze (31,10 Gramm) kostete in London zuletzt 1.938,79 US-Dollar und damit um 0,4 Prozent weniger als am Mittwoch.

Der Goldpreis ist gestern um über ein Prozent auf gut 1.940 USD je Feinunze gestiegen. Auftrieb erhielt er dabei nach Meinung der Commerzbank-Analysten von etwas niedrigeren Anleiherenditen und anhaltend kräftigen ETF-Käufen.

ger/kat