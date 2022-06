Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis am Vormittag schwächer

Die Ölpreise haben sich zu Beginn der Woche mit schwächerer Tendenz gezeigt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete kurz vor 11.00 Uhr 111,84 US-Dollar. Das ist um 1,5 Prozent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,3 Prozent auf 109,03 Dollar.

Der scharfe Preisrückgang am Freitag ist als verspätete Reaktion auf die Rezessionssorgen zu sehen, die bei anderen Rohstoffen schon länger auf den Preisen lasten, hieß es in einem aktuellen Commerzbank-Kommentar. Denn der rasante Zinsanstieg der vergangenen Wochen, der letzte Woche seinen vorläufigen Höhepunkt erreichte, schürt Sorgen vor einer merklichen konjunkturellen Abkühlung, die auch an der Ölnachfrage nicht spurlos vorübergehen würde.

Ob sich die Ölnachfrage im nächsten Jahr so dynamisch entwickeln wird wie von der IEA erwartet, bleibt daher abzuwarten. Für das zweite Halbjahr legen die Prognosen der IEA ohnehin ein Überangebot nahe, das bei einer schwächeren Nachfrage noch größer ausfallen könnte, so die Commerzbank-Experten weiter.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Freitag mit 118,97 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Donnerstag war der Preis noch bei 119,24 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich heute Vormittag nur wenig bewegt. Zuletzt wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London um 1.840,22 Dollar gehandelt, mit plus 0,1 Prozent gut behauptet zum Vortag. Am Freitag konnte sich Gold dem Abwärtssog der zyklischen Rohstoffe nicht widersetzen und hat ebenfalls nachgegeben.

Das niedrigere Preisniveau hat jedoch Kaufinteresse hervorgerufen: Die von Bloomberg erfassten Gold-ETFs verzeichneten am Freitag mit über 10 Tonnen den größten Tageszufluss seit Mitte April. Das wiederholt aufgekommene Kaufinteresse bei Preisen zwischen 1.800 und 1.850 Dollar dürfte nach Erachten der Commerzbank-Experten verhindern, dass der Goldpreis nachhaltig und deutlich unter die Marke von 1.800 Dollar fällt.

ger/sto