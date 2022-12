Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis auf 86,86 Dollar je Fass gefallen

Die Ölpreise haben am Freitagvormittag mit Abgaben tendiert. Gegen 11 Uhr wurde ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent um 86,86 US-Dollar gehandelt und kostete somit um 0,4 Prozent weniger als noch am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) ermäßigte sich um 0,3 Prozent auf 81,06 Dollar.

Die Erdölpreise haben in der laufenden Woche auch wegen einer etwas weniger strengen Coronapolitik Chinas zugelegt. Einige Regelungen wurden leicht gelockert, was Fachleute auch auf die Protestwelle in der Bevölkerung zurückführen. Zum anderen steuert die US-Notenbank Fed auf weniger starke Zinsanhebungen zu, was die Rohölnachfrage stützen dürfte.

Am Wochenende wollen die Förderländer der OPEC+ über ihre Produktionspolitik beraten. Es wird damit gerechnet, dass die rund 20 Länder an ihrer bisherigen Linie festhalten. Anfang November hatte der Ölverbund seine Produktion spürbar verringert und damit auf einen Rückgang der Ölpreise reagiert.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Donnerstag mit 84,39 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Dienstag war der Preis bei 83,13 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis hat sich zum Vortagesschluss dagegen kaum bewegt, nachdem er am Donnerstagnachmittag erstmals seit August über die Marke von 1.8000 Dollar gestiegen war. Zuletzt wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London mit 1.801,20 Dollar gehandelt.

Edelmetalle profitieren derzeit von mehreren Entwicklungen. Ihnen kommt zum einen der schwächere Dollar zugute, hinzu kommt, dass die US-Notenbank Fed ihren Kampf gegen die hohe Inflation künftig wohl etwas langsamer angehen will. Fed-Chef Jerome Powell hatte am Mittwochabend etwas kleinere Zinserhöhungsschritte in Aussicht gestellt.

