Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis etwas schwächer

Die Ölpreise haben sich am Mittwochvormittag mit schwächerer Tendenz präsentiert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 11 Uhr 106,38 US-Dollar. Das entspricht einem Minus von 0,6 Prozent zum Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank ebenfalls um 0,6 Prozent auf 99,68 Dollar.

Vor der Bekanntgabe der offiziellen US-Öllagerbestände kommen die Rohölnotierungen etwas zurück, hieß es aus dem Handel. Experten rechnen mit volleren Lagern angesichts einer schwächelnden Nachfrage nach Ölprodukten. Auf der Nachfrageseite herrschen seit einiger Zeit Rezessionssorgen vor, was die Preise dämpft.

Auf der Angebotsseite dominiert die Furcht vor anhaltenden Engpässen infolge des Ukraine-Kriegs. Das Preisniveau am Ölmarkt ist deshalb nach wie vor hoch. Seit Jahresanfang haben die Ölpreise nach aktuellem Stand um etwa 40 Prozent zugelegt.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Dienstag mit 110,27 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Montag war der Preis bei 108,76 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis hat sich am Mittwoch leicht im Minus gezeigt. In London kostete die Feinunze (31,10 Gramm) zuletzt 1.707,22 Dollar, was einem Abschlag von 0,2 Prozent zum Vortag entspricht.

ste/mik