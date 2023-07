Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis fällt um 0,47 Prozent

Die Ölpreise sind am Dienstagvormittag leicht nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 11.05 Uhr 82,13 US-Dollar, was einem Minus von 0,47 Prozent entspricht. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verbilligte sich um 0,52 Prozent auf 78,40 Dollar.

Auftrieb erhielten die Erdölpreise durch mehrere Ankündigungen der politischen Führung Chinas, wonach die private Nachfrage gestärkt werden soll. Der schwache Konjunkturverlauf in der Volksrepublik gilt als ein entscheidender Grund für die verhaltene Entwicklung der Rohölpreise in diesem Jahr.

Ein weiterer Grund für die trübe Stimmung sind die kräftigen Zinsanhebungen vieler Notenbanken zur Bekämpfung der Inflation. In dieser Woche beraten die Zentralbanken der USA, des Euroraums und Japans über ihren Kurs. Die Entscheidungen werden mit Spannung erwartet.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Montag mit 83,19 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat mitteilte. Am Freitag hatte ein Barrel noch 81,99 US-Dollar gekostet. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis zeigte sich am Dienstag mit Aufschlägen. Die Feinunze (31,10 Gramm) wurde in London mit einem Plus von 0,42 Prozent bei 1.962,56 Dollar gehandelt.

kve/sto