Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis fester bei 68,12 Dollar je Fass

Der Brent-Ölpreis hat am Freitagvormittag leicht zugelegt. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent notierte gegen 11.00 Uhr in London bei 68,12 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Donnerstag hatte der Brent-Future zuletzt bei 67,92 Dollar notiert. Der Preis für OPEC-Öl wurde zuletzt in der Vorwoche mit 67,93 Dollar pro Barrel berechnet.

Impulse für den Ölpreis könnten jetzt die im Tagesverlauf anstehenden offiziellen Zahlen zu den US-Rohöllagerbeständen bringen. Analysten erwarten einen Rückgang. Laut Daten des privaten Instituts API sind die Vorräte in der abgelaufenen Woche um 7,9 Millionen Barrel gesunken. Gestützt wurden die Ölpreise laut Händlern auch durch die verbesserten Aussichten für die Weltwirtschaft.

Der Goldpreis zeigte sich annähernd unverändert. Im Londoner Goldhandel wurde heute gegen 11.00 Uhr die Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.511,77 Dollar (nach 1.511,15 Dollar am Donnerstag) gehandelt.

(Schluss) mik/ger