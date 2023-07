Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis gestiegen

Die Ölpreise haben am Donnerstagvormittag zugenommen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 11.00 Uhr 83,07 US-Dollar, was einem Plus von 0,48 Prozent entspricht. Ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verteuerte sich um 0,50 Prozent auf 79,31 Dollar.

Auftrieb erhielt der Rohölmarkt zuletzt durch die Aussicht auf eine vorsichtigere Gangart der US-Zentralbank Federal Reserve (Fed). Sie hob ihren Leitzins am Mittwochabend zwar weiter an, machte den künftigen Kurs aber stark von der konjunkturellen Entwicklung abhängig. Einige Notenbankexperten halten es sogar für möglich, dass die Zeit steigender Zinsen in den USA vorerst beendet ist.

Der Inflationskampf der US-Währungshüter stellt für den Erdölmarkt seit längerem eine hohe Belastung dar. Steigende Zinsen gehen in der Regel mit schwächerem Wirtschaftswachstum einher, was meist eine geringere Energienachfrage nach sich zieht. In den vergangenen Wochen haben sich die Ölpreise jedoch etwas erholen können, weil große Förderländer wie Saudi-Arabien oder Russland ihr Angebot deutlich verringert haben.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Mittwoch mit 84,82 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat mitteilte. Am Dienstag hatte ein Barrel noch 84,64 US-Dollar gekostet. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis zeigte sich am Donnerstag mit Aufschlägen. Die Feinunze (31,10 Gramm) wurde in London mit einem Plus von 0,26 Prozent bei 1.977,34 Dollar gehandelt.

