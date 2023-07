Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis gestiegen

Die Ölpreise haben am Freitagvormittag zugenommen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 11.00 Uhr 83,50 US-Dollar, was einem Plus von 0,38 Prozent entspricht. Ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verteuerte sich um 0,36 Prozent auf 79,74 Dollar.

Im Vergleich zum Freitag vergangener Woche kostet Brent-Öl um fast drei Dollar mehr. Mit dem derzeitigen Niveau befindet sich der Brent-Preis am oberen Ende der Handelsspanne zwischen etwas mehr als 70 Dollar und rund 88 Dollar, innerhalb der er sich seit Dezember vergangenen Jahres bewegt.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Donnerstag mit 84,88 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat mitteilte. Am Mittwoch hatte ein Barrel noch 84,82 US-Dollar gekostet. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis zeigte sich am Freitag mit leichten Aufschlägen. Die Feinunze (31,10 Gramm) wurde in London mit einem Plus von 0,08 Prozent bei 1.948,93 Dollar gehandelt.

.

fpr/sto