Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis gibt weiter nach

Die Ölpreise haben am Donnerstag wieder tiefer notiert. Die Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 11 Uhr 82,47 Dollar pro Barrel (159 Liter) und war somit 0,66 Prozent billiger als am Vorabend. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) büßte 0,79 Prozent ein auf 76,16 Dollar.

Die Ölpreise waren am Mittwoch bereits deutlich gefallen, am Abend kam aber etwas Unterstützung durch den schwächeren US-Dollar. Wertet der Dollar ab, werden in der US-Währung gehandelte Rohstoffe wie Erdöl für Investoren aus anderen Währungsräumen günstiger. In der Folge steigen die Nachfrage und die Rohölpreise.

Auf der Angebotsseite spricht einiges für eine zunächst stabile Lage. Der große Ölverbund OPEC+ macht derzeit keine Anstalten, seine Förderpolitik entscheidend zu verändern. Am Mittwoch empfahl ein wichtiges Komitee, den Förderkurs zunächst beizubehalten. Die rund 20 Länder der OPEC+ werden von den großen Förderstaaten Saudi-Arabien und Russland angeführt.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Mittwoch mit 82,82 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat mitteilte. Am Dienstag war der Preis noch bei 81,95 US-Dollar gelegen. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Gold verteuerte sich hingegen leicht. In London notierte die Feinunze (31,10 Gramm) zuletzt 0,2 Prozent fester bei 1.956,63 US-Dollar.

spo/ste