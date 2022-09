Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis kaum verändert

Die Ölpreise haben sich am Donnerstagvormittag nur wenig bewegt und sich damit kaum von den Vortagesverlusten erholt. Am Mittwoch hatte die Angst vor einer möglichen Abkühlung der weltweiten Konjunktur für deutlichen Abgabedruck gesorgt.

Die Nordseesorte Brent notierte gegen 11 Uhr bei 87,98 US-Dollar pro Barrel (159 Liter), das entspricht einem moderaten Plus von 0,13 Prozent zum Vortag. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verbilligte sich um leichte 0,07 Prozent auf 82,01 Dollar das Fass.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Mittwoch mit 95,96 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Dienstag war der Preis bei 99,03 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Am Goldmarkt tat sich vor der Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) auch nicht viel. In London kostete die Feinunze (31,10 Gramm) zuletzt 1.719,68 Dollar, was einem kleinen Aufschlag von 0,18 Prozent zum Vortag entspricht.

spo/ste