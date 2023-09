Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis legt geringfügig zu

Die Ölpreise haben sich am Freitagvormittag stabilisiert gezeigt. Das Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 11.00 Uhr um 0,2 Prozent mehr bei 89,92 US-Dollar. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stabilisierte sich mit plus 0,1 Prozent bei 86,73 Dollar das Barrel.

Auf Wochensicht dürfte der Brent-Preis aktuell die klaren Zuwächse der Vorwoche um etwa einen Dollar verfestigen. Auftrieb kommt von der Angebotsseite: In dieser Woche haben die beiden großen Förderländer Saudi-Arabien und Russland ihre Produktionsbeschränkungen bis Jahresende verlängert. Damit wollen die Anführer des Ölverbunds OPEC+ die Preise nach oben treiben und letztlich ihre Fördereinnahmen steigern.

Einen weiteren Grund für die steigenden Erdölpreise sehen Fachleute in den derzeit knappen Lagerbeständen. Am Donnerstag hatten Zahlen des US-Energieministeriums einen spürbaren Rückgang ergeben. Aktuell liegen die landesweiten Rohölvorräte so niedrig wie zuletzt Ende 2022.

Auf die Nachfrage drücken hingegen weiter Sorgen um die Konjunkturentwicklung des wichtigen Ölabnehmers China. Auch der zuletzt starke US-Dollar wirkt tendenziell belastend auf die Ölnachfrage, da dies Rohöl für Abnehmer außerhalb des Dollarraumes wechselkursbedingt teurer macht.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Donnerstag mit 92,97 Dollar festgelegt, nach 92,30 Dollar am Mittwoch. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis hat am Freitagvormittag ebenfalls etwas zugelegt. Die Feinunze (31,10 Gramm) wurde zuletzt in London um 1.923,90 US-Dollar gehandelt, das entspricht einem Zuwachs von 0,2 Prozent.

spa/ger