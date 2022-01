Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis legt weiter zu

Die Ölpreise haben am Mittwochvormittag ihren jüngsten Aufwärtsschub fortgesetzt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Vormittag 88,60 Dollar und damit 1,25 Prozent mehr als am Vortag. Die amerikanische Sorte Texas Intermediate (WTI) verbilligte sich hingegen etwas und notierte um 0,35 Prozent tiefer bei 86,46 Dollar.

Der Brentölpreis stieg in der Nacht auf ein neues 7-Jahreshoch von 89 Dollar je Barrel, schreiben die Commerzbank-Analysten. Gleiches gelte für WTI mit 87 Dollar. Auslöser war laut Commerzbank-Experten die Nachricht einer Explosion an einer Ölpipeline, durch die täglich bis zu 450.000 Barrel Rohöl von den Ölfeldern im Nordirak an den Mittelmeerhafen Ceyhan in der Türkei transportiert werden. Die Ursache für die Explosion sei unklar. Laut einem Offiziellen soll der Durchfluss aber schon in Kürze wieder aufgenommen werden. Die Ölpreise haben daraufhin einen Teil ihrer Gewinne wieder abgegeben, hieß es weiter von der Commerzbank.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Dienstag mit 88,08 US-Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat am Mittwoch mitteilte. Am Montag lag der Preis bei 86,54 Dollar. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Gold zeigte sich am Mittwochvormittag leicht im Plus. Gegen 11.00 Uhr notierte die Feinunze (31,10 Gramm) in London bei 1.816,70 US-Dollar und damit um moderate 0,13 Prozent höher als am Vortag.

ste/mik