Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis leicht gestiegen

Die Ölpreise sind am Montagvormittag leicht gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September kostete gegen 11.00 Uhr 80,63 US-Dollar, was einer Veränderung von plus 0,17 Prozent entspricht. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 0,38 Prozent auf 76,81 Dollar.

In den vergangenen Wochen haben die Erdölpreise deutlich zugelegt. Ausschlaggebend waren vor allem Angebotseinschränkungen durch große Förderländer, allen voran Saudi-Arabien und Russland. Viele Fachleute gehen für die zweite Jahreshälfte von einem unzureichenden Rohölangebot aus. Derartige Sorgen stellen zurzeit die Furcht vor einer spürbaren konjunkturellen Abkühlung in den Schatten.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Freitag mit 81,99 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat mitteilte. Am Donnerstag hatte ein Barrel noch 81,28 US-Dollar gekostet. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis zeigte sich zum Wochenstart mit minimalen Rückgängen. Die Feinunze (31,10 Gramm) wurde in London mit einem Minus von 0,04 Prozent bei 1.960,23 Dollar gehandelt.

