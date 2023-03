Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis minus 3,12 Prozent

Die Ölpreise haben am Montagvormittag mit klaren Abgaben notiert. Die Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 11 Uhr pro Barrel (159 Liter) 70,91 US-Dollar. Das war um 3,12 Prozent weniger als am Vortag. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verlor um 2,87 Prozent auf 65,07 Dollar das Fass.

Am Markt wurden die Preisabschläge auf die eher negative Reaktion der Börsen auf die Übernahme der Schweizer Großbank Credit Suisse durch die UBS zurückgeführt. Bereits in der vergangenen Woche hatten die Bankenturbulenzen in den USA und Europa spürbare Auswirkungen auf die Erdölpreise.

Hintergrund ist zum einen, dass Rohöl zu den riskanten Anlageklassen zählt und Preisbewegungen am Ölmarkt damit von der Börsenstimmung abhängen. Zum anderen werden konjunkturelle Auswirkungen der Turbulenzen befürchtet, die sich wiederum in einer niedrigeren Ölnachfrage bemerkbar machen könnten.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Freitag mit 74,11 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat mitteilte. Am Donnerstag war der Preis noch bei 73,75 Dollar gelegen. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis hingegen legte in London zu. Die Feinunze (31,10 Gramm) kostete um 0,50 Prozent mehr und somit 1.987,06 Dollar. Die anhaltende Verunsicherung an den Finanzmärkten trieb den Goldpreis am Montag zwischenzeitig erstmals seit längerem über die Marke von 2.000 US-Dollar. Am Vormittag stieg der Preis für eine Feinunze an der Londoner Rohstoffbörse bis auf 2.009 Dollar, kam dann aber wieder etwas zurück.

fpr/ger