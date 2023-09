Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis mit 88,28 US-Dollar tiefer

Die Ölpreise haben am Dienstagvormittag nachgegeben. Das Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 11.00 Uhr 0,75 Prozent weniger bei 88,28 US-Dollar. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verbilligte sich um 0,64 Prozent auf 85,22 Dollar das Barrel.

Belastend wirkten am Rohölmarkt zuletzt enttäuschende Konjunkturdaten aus China. Ein Stimmungsbarometer für die Dienstleister trübte sich im August spürbar ein. Die Entwicklung lässt auf eine anhaltend schwache Binnenkonjunktur schließen. Die Volksrepublik ist eines der größten Ölverbrauchsländer der Welt.

Grundsätzlich sind die Ölpreise in den vergangenen Wochen allerdings gestiegen. Der Schub geht auf ein anhaltend knappes Angebot zurück. Vor allem die großen Förderländer Russland und Saudi-Arabien halten ihre Lieferungen knapp. In der vergangenen Woche hatte Russland angekündigt, zusammen mit anderen Ländern des Ölverbunds OPEC+ weitere Angebotsbeschränkungen zu beschließen. Details sollen in dieser Woche folgen.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Montag mit 91,27 Dollar festgelegt, nach 89,66 Dollar am Freitag. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis hat sich am Dienstagvormittag leicht nach unten bewegt. Die Feinunze (31,10 Gramm) notierte zuletzt in London mit 1.933,12 US-Dollar 0,23 Prozent im Minus.

