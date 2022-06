Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis sinkt auf 1-Monatstief

Die Ölpreise haben am Mittwochvormittag satte Abschläge aufgewiesen und sind laut Commerzbank-Analysten auf ihre tiefsten Stände seit mehr als einem Monat gerutscht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete kurz nach 11.00 Uhr 110,51 US-Dollar. Das ist um 3,4 Prozent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sackte um fast vier Prozent auf 104,89 Dollar ab.

Als Grund für den neuerlichen Preisrutsch werden nach Einschätzung der Commerzbank-Experten Rezessionssorgen und das morgige Treffen von Vertretern der US-Ölindustrie mit US-Präsident Biden genannt. Biden hatte die Raffinerien in der vergangenen Woche öffentlich scharf kritisiert und ihnen vorgeworfen, zu wenig Benzin zu produzieren und durch die rekordhohen Verarbeitungsmargen Gewinne auf Kosten der Autofahrer einzustreichen.

Offenbar geht eine Reihe von Marktteilnehmern davon aus, dass sich die Ölindustrie gefügig zeigen und das Benzinangebot deutlich ausweiten wird, hieß es weiter von der Commerzbank. Dass dies aufgrund begrenzter freier Verarbeitungskapazitäten kaum möglich sein wird, stehe aber auf einem anderen Blatt.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Dienstag mit 115,97 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Montag war der Preis noch bei 113,39 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich am Mittwochvormittag etwas schwächer. Gegen 11.00 Uhr wurde eine Feinunze (31,10 Gramm) in London mit 1.824,42 Dollar bepreist und dementsprechend mit einem Abschlag von 0,37 Prozent zum Vortag gehandelt. Gold kann sich dem starken Rückgang der Öl- und Metallpreise nicht entziehen und fällt ebenfalls, formulierte hier die Commerzbank. Damit werde Gold dem Ruf als sicherer Hafen in den vergangenen Wochen wiederholt nicht gerecht, obwohl Rezessionsängste hinter dem Rückgang der zyklischen Rohstoffe stecken, hieß es weiter.

ste/ger