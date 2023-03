Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis sinkt um moderate 0,07 Prozent

Die Ölpreise haben am Mittwochvormittag kaum verändert notiert. Die Nordsee-Sorte Brent kostete kurz vor 11 Uhr pro Barrel (159 Liter) 75,06 US-Dollar. Das war um magere 0,07 Prozent weniger als am Vortag. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) gewann um unwesentliche 0,02 Prozent auf 69,44 Dollar das Fass.

Von ihren in dieser Woche markierten 15-monatigen Tiefständen sind die Erdölpreise damit weiterhin nicht allzu weit entfernt. Wie an den Aktienmärkten verhielten sich wohl auch die Anleger an den Rohstoffmärkten vor der am Abend anstehenden Bekanntgabe der US-Leitzinsentscheidung zurückhaltend. Die Geldpolitik der Fed hat große Auswirkungen auf die Konjunktur und die Energienachfrage.

Der Goldpreis trat ebenfalls auf der Stelle. Die Feinunze (31,10 Gramm) kostete um unwesentliche 0,02 Prozent mehr und damit 1.943,60 Dollar.

