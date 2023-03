Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis stabil

Die Ölpreise haben sich am Mittwochvormittag wenig bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 11.00 Uhr 77,82 US-Dollar und damit 0,10 Prozent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) trat ebenfalls auf der Stelle und verteuerte sich leicht um 0,14 Prozent auf 71,81 Dollar.

Die Ölpreise waren an den vergangenen beiden Handelstagen von der schlechten Stimmung an den Finanzmärkten mit nach unten gezogen worden. Hintergrund sind die Turbulenzen im US-Bankensektor.

Am Mittwoch verliehen Konjunkturdaten aus China den Ölpreisen nun leichten Rückenwind. Die Wirtschaftstätigkeit in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt zeigte in den ersten beiden Monaten des Jahres weitere Anzeichen einer Belebung, unter anderem in der Ölraffination, auch wenn die Erholung insgesamt weiterhin unausgewogen ist.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Dienstag mit 78,92 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat mitteilte. Am Montag war der Preis noch bei 81,88 Dollar gelegen. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Die Goldnotierungen fielen ebenfalls. Die Feinunze (31,10 Gramm) des Edelmetalls wurde in London mit 1.898,33 Dollar gehandelt - ein Minus von 0,24 Prozent zum Vortag.

