Rohstoffe (11.00) - Ölpreise am Vormittag gefallen

Die Ölpreise haben sich am Mittwochvormittag mit etwas tieferer Tendenz gezeigt. Gegen 11.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 94,44 US-Dollar und damit 0,4 Prozent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 0,5 Prozent auf 88,23 Dollar.

Im weiteren Handelsverlauf bleiben die US-Lagerbestände ein bestimmendes Thema am Ölmarkt. Am Nachmittag werden die offiziellen Daten der US-Regierung erwartet. Hier wird mit einem leichten Anstieg der Ölreserven gerechnet. Eine größere Abweichung von den Markterwartungen dürfte den Ölpreisen neue Impulse geben.

Außerdem haben die Anleger am Ölmarkt auch die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank im Blick. Von Interesse sind vor allem Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell im Anschluss an die erwartete deutliche Zinserhöhung. Die Investoren erhoffen sich Hinweise, wie stark die Notenbank in den kommenden Monaten gegen die hohe Inflation ankämpfen wird. Ein zu aggressives Vorgehen der Notenbanker bei den Zinserhöhungen könnte die Konjunktur belasten und damit die Nachfrage nach Rohöl dämpfen.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Dienstag mit 94,43 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Montag war der Preis bei 93,17 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis ist am Mittwochvormittag gestiegen. Die Feinunze (31,10 Gramm) wurde in London für 1.654,85 Dollar gehandelt und notierte damit um 0,5 Prozent höher als noch zum Vortagesschluss.

spa