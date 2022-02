Rohstoffe (11.00) - Ölpreise am Vormittag leicht im Plus

Die Ölpreise haben sich am Mittwochvormittag leicht im Plus präsentiert. Gegen 11.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 89,38 US-Dollar. Das war ein kleiner Aufschlag von 0,2 Prozent zum Vortag. Der WTI-Preis handelte ebenfalls mit plus 0,2 Prozent bei 88,54 Dollar je Barrel.

Heute entscheidet die OPEC+ über die Ölproduktion im März, schreibt die Commerzbank in ihrer Tagesinfo Rohstoffe. Alles andere als der Beschluss einer weiteren Produktionsanhebung um 400.000 Barrel pro Tag wäre nach Einschätzung der Experten eine große Überraschung.

Zwar gab es auch Spekulationen, die OPEC+ könnte wegen des hohen Preisniveaus und des angespannten Marktes eine stärkere Ausweitung des Ölangebots beschließen. Diese wurden aber nicht durch Verlautbarungen aus dem inneren Kreis der OPEC+ geschürt, weshalb die Commerzbank-Analysten dem keine allzu große Bedeutung beimessen.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Dienstag mit 90,46 US-Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat am Mittwoch mitteilte. Am Montag hatte der Preis bei 90,89 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Preis für Gold hat sich am Mittwochvormittag wenig verändert gezeigt. Gegen 11.00 Uhr kostete die Feinunze (31,10 Gramm) in London 1.801,20 Dollar, und damit um unwesentliche 0,05 Prozent mehr als am Vortag.

ste/sto