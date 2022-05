Rohstoffe (11.00) - Ölpreise am Vormittag schwächer

Die Ölpreise haben sich am Donnerstagvormittag mit etwas tieferen Notierungen gezeigt. Gegen 11.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 108,50 US-Dollar (104,59 Euro). Das waren 0,6 Prozent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 0,15 Prozent auf 106,71 Dollar.

Marktbeobachter verwiesen erneut auf die klar negative Finanzmarktstimmung. Die weniger angespannte Corona-Situation in der chinesischen Metropole Shanghai lieferte hingegen etwas Unterstützung, wobei die Lage in anderen größeren Städten kritisch bleibt.

Die Rohölpreise bewegen sich schon seit längerem in einer Spanne von etwa 15 Dollar, halten sich aber meistens über der Marke von 100 Dollar. Dass sie nicht stärker fallen, hängt vor allem an dem weltweit knappen Angebot, nachdem vornehmlich westliche Länder scharfe Sanktionen gegen Russland wegen des Kriegs in der Ukraine ergriffen haben.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Mittwoch mit 114,94 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Dienstag war der Preis noch bei 117,20 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Gold tendierte am Donnerstagvormittag freundlich. Die Feinunze (31,10 Gramm) wurde in London zuletzt 0,3 Prozent höher mit 1.821,00 Dollar gehandelt.

ger/ste