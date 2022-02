Rohstoffe (11.00) - Ölpreise am Vormittag tiefer

Der Brentölpreis ist über Nacht unter die Marke von 90 Dollar je Barrel gerutscht, nachdem er gestern noch bei 91 Dollar notiert hatte. Dies ist aber allein dem Kontraktwechsel geschuldet, so die Commerzbank-Experten in einem aktuellen Kommentar. Am Dienstagvormittag gegen 11.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 88,33 US-Dollar. Das waren gut drei Prozent weniger als am Vortag.

Der WTI-Preis, der nicht durch einen Kontraktwechsel beeinflusst ist, handelt in der Früh noch mit 88,5 Dollar je Barrel weiterhin in Schlagdistanz zum in der letzten Woche verzeichneten 7-Jahreshoch. Gegen 11.00 Uhr lag die Notierung allerdings bei 87,21 Dollar und damit 1,3 Prozent tiefer als am Montag.

Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, wann der Brentölpreis den Effekt des Kontraktwechsels wieder wettgemacht hat, so die Commerzbank-Analysten weiter. Auch die Nachrichtenlage spricht dafür, dass das Ende des Preisanstiegs noch nicht erreicht ist. So schafft es die OPEC weiterhin nicht, die vereinbarte Produktionsausweitung umzusetzen.

Zudem droht in Texas in den kommenden Tagen ein Temperatursturz, von dem auch das größte US-Schieferölvorkommen Permian Basin betroffen sein könnte. Vor rund einem Jahr führte ein Kälteeinbruch dort zu einem deutlichen Rückgang der Ölproduktion.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Montag mit 90,89 US-Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat am Dienstag mitteilte. Am Freitag hatte der Preis bei 90,14 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Preis für Gold hat am Dienstagvormittag etwas angezogen. Gegen 11.00 Uhr kostete die Feinunze (31,10 Gramm) in London 1.805,85 Dollar, und damit um 0,45 Prozent mehr als am Vortag. Unterstützt wurde der Goldpreis vom schwächeren US-Dollar. Auch ETF-Zuflüsse von über 5 Tonnen haben wahrscheinlich geholfen, hieß es dazu von der Commerzbank.

ger/mik