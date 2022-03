Rohstoffe (11.00) - Ölpreise am Vormittag uneinheitlich

Die Ölpreise haben sich am Freitagvormittag uneinheitlich gezeigt. Gegen 11.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 110,70 US-Dollar. Das waren 1,3 Prozent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verlor hingegen 0,3 Prozent auf 107,10 Dollar.

Diese Woche war für den Ölmarkt denkwürdig. Zu Wochenbeginn waren die Preise sprunghaft gestiegen, weil wegen des Ukraine-Kriegs die Furcht vor Erdölknappheit umging. Einfuhrverbote für russisches Rohöl seitens der USA und - mit späterer Wirkung - Großbritanniens kamen hinzu. Ab der Wochenmitte setzte jedoch eine Gegenbewegung ein, die Ölpreise fielen auf das aktuelle Niveau.

Sowohl der Brentölpreis als auch der Erdgaspreis stehen vor Wochenverlusten, kommentierten die Commerzbank-Experten. Erdgas notiert inzwischen sogar deutlich niedriger als vor einer Woche. Die Sorge vor unmittelbaren Unterbrechungen der Energielieferungen aus Russland hat sich verringert. Dafür sorgte gestern auch Russlands Präsident Putin, der versicherte, dass man seiner Lieferverpflichtung bei den Energieexporten auch weiterhin nachkommen wolle.

Zudem haben die Vereinigten Arabischen Emirate die Debatte über eine stärkere Erhöhung der Ölproduktion durch die OPEC+ angestoßen, hieß es in der Commerzbank-Studie weiter. In den USA scheinen die Ölproduzenten nun doch auf die deutlich gestiegenen Preise zu reagieren und ihre Produktion stärker auszuweiten, wie die neuen Prognosen der US-Energiebehörde zeigten.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Donnerstag mit 117,23 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat am Freitag mitteilte. Am Mittwoch hatte der Preis noch bei 128,46 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis kam am Freitagvormittag leicht zurück. Gegen 11.00 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London um 1.989,45 US-Dollar gehandelt, was ein leichtes Minus von 0,3 Prozent bedeutet. Der Goldpreis holte gestern seine anfänglichen Verluste, die ihn bis auf rund 1.970 USD je Feinunze nach unten geführt hatten, wieder auf und stieg zwischenzeitlich wieder über die Marke von 2.000 USD.

Mehrere Nachrichtenagenturen meldeten, dass die Gespräche der Außenminister Russlands und der Ukraine in der Türkei ergebnislos beendet wurden. Laut Aussagen des ukrainischen Ministers will Russland die Invasion fortsetzen, bis seine Forderungen erfüllt sind. Die Risiken bestehen also weiter und das Sicherheitsbedürfnis der Anleger bleibt nach Meinung der Commerzbank-Analysten groß, was sich in anhaltend kräftigen ETF-Zuflüssen widerspiegelt.

ger/kat