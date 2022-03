Rohstoffe (11.00) - Ölpreise erneut unter Druck

Die Ölpreise haben am Dienstagvormittag ihre deutlichen Abschläge vom Vortag ausgeweitet. Ein Fass der US-Sorte WTI kostete zwischenzeitlich weniger als 100 US-Dollar. Gegen 10.45 Uhr wurde ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent mit 101,15 Dollar gehandelt. Das waren 5,4 Prozent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass West Texas Intermediate (WTI) fiel um 3,6 Prozent auf 97,64 Dollar.

Hinter dem Preisrückgang bei Öl und Gas stehen Hoffnungen auf einen Waffenstillstand in der Ukraine, nachdem die laufenden Friedensgespräche Fortschritte erzielt haben sollen, hieß es in einem aktuellen Commerzbank-Kommentar. Zudem reagiert China auf den stärksten Anstieg der Corona-Infektionszahlen seit dem Ausbruch in Wuhan vor gut zwei Jahren mit einer Reihe von Lockdowns. Davon betroffen sind auch Metropolregionen wie Shanghai und Shenzhen. Weiters hat eine Provinz im Nordosten Chinas ein Reiseverbot erlassen, was nicht spurlos an der Ölnachfrage in China vorübergehen dürfte.

Schon am Vortag waren die Ölpreise deutlich gefallen. Von ihren mehrjährigen Höchstständen, die sie im Zuge des Ukraine-Kriegs vor gut einer Woche markiert hatten, haben sich die Preise mittlerweile deutlich entfernt. Ein Fass Brent hatte in der Spitze rund 139 Dollar gekostet, ein Fass WTI war bis zu rund 130 Dollar wert gewesen.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Montag mit 110,67 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat am Dienstag mitteilte. Am Freitag hatte der Preis noch bei 113,29 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich ebenfalls schwächer. Gegen 11.00 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London um 1.930,15 US-Dollar gehandelt, was ein Minus von gut einem Prozent bedeutet.

Die Hoffnung auf eine Waffenruhe und eine baldige Beendigung des Krieges in der Ukraine lässt auch die Edelmetallpreise kräftig fallen, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen, hieß es dazu von den Commerzbank-Analysten. Gold fiel im Frühhandel auf 1.925 Dollar je Feinunze und handelt damit rund 50 Dollar niedriger als gestern Morgen auf dem niedrigsten Stand seit Anfang März. Denn mit der Hoffnung auf eine Beendigung der Kampfhandlungen steigt auch der Risikoappetit der Marktteilnehmer. Deutlich erkennbar ist das auch am kräftigen Anstieg der Anleiherenditen, hieß es weiter.

ger/pma