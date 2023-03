Rohstoffe (11.00) - Ölpreise etwas leichter

Der Preis von Rohöl hat sich am Mittwochvormittag mit leichten Abschlägen gezeigt. Die Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 11 Uhr pro Barrel (159 Liter) 78,27 US-Dollar, was einem Rückgang von 0,20 Prozent entsprach. Der Preis für die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel ebenfalls um 0,20 Prozent auf 73,63 Dollar das Fass.

Der Preisanstieg an den vergangenen Tagen wurde nicht fortgesetzt und damit die jüngste Erholung gestoppt. In den Wochen davor wurden die Rohölnotierungen erheblich durch die Bankturbulenzen in den USA und Europa belastet. Mittlerweile hat sich die Lage aber etwas beruhigt.

Im Tagesverlauf veröffentlicht die US-Regierung ihre wöchentlichen Lagerdaten. Aufgrund der Größe der US-Wirtschaft spielen die Zahlen am Ölmarkt eine wichtige Rolle. Bereits am Dienstagabend hatte der Industrieverband American Petroleum Institute (API) einen deutlichen Rückgang der landesweiten Rohölvorräte gemeldet. Die Zahlen gelten als Orientierungsgröße für die offiziellen Zahlen.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Dienstag mit 77,63 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat mitteilte. Am Montag war der Preis bei 75,01 Dollar gelegen. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Gold gab am Vormittag in London um 0,43 Prozent nach. Der Preis für eine Feinunze (31,10 Gramm) betrug somit rund 1.963,54 US-Dollar.

ste/spo