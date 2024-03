Rohstoffe (11.00) - Ölpreise legen am Vormittag etwas zu

Die Ölpreise haben sich am Montagvormittag nach etwas schwächerem Start mit leichten Zugewinnen gezeigt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete kurz nach 11.00 Uhr 82,30 US-Dollar. Das waren um 0,3 Prozent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 0,5 Prozent auf 77,29 Dollar.

Die Nachfrage nach Erdöl wird weiterhin durch die schwache Konjunktur gedämpft. Details dazu erhoffen sich die Marktteilnehmer von Branchenberichten, die in dieser Woche erwartet werden. Die Organisation der erdölexportierenden Länder, OPEC, wird am Dienstag ihren monatlichen Marktbericht veröffentlichen, während die Internationale Energieagentur am Donnerstag einen Ausblick geben wird.

Die Internationale Energieagentur dürfte bestätigen, dass mit der angekündigten Verlängerung der Produktionskürzungen eine Überversorgung am Ölmarkt im zweiten Quartal unwahrscheinlich geworden ist, hieß es in einem Commerzbank-Kommentar von Freitag. Dies dürfte den Ölpreis ebenso unterstützen wie die anhaltenden Lieferprobleme über das Rote Meer.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Freitag mit 83,08 Dollar festgelegt, nach 82,71 Dollar am Donnerstag. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis zeigte sich zu Wochenbeginn leicht höher. Die Feinunze (31,10 Gramm) wurde zuletzt in London mit 2.180,50 US-Dollar gehandelt, was einem kleinen Plus von 0,2 Prozent zum Vortag entspricht. Zuletzt wurde laut den Commerzbank-Experten am Markt in diesem Zusammenhang zumeist auf zunehmende Hoffnungen auf Fed-Zinssenkungen verwiesen, da die jüngsten US-Indikatoren eher enttäuschten.

