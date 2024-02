Rohstoffe (11.00) - Ölpreise leicht im Plus, Brent bei 81,05 Dollar

Die Ölpreise haben am Donnerstagvormittag leicht zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 11 Uhr 81,05 US-Dollar. Das waren um 0,5 Prozent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 0,7 Prozent auf 76,34 Dollar.

Am Erdölmarkt steht die angespannte Situation im Nahen Osten weiter im Mittelpunkt. Nachdem vor einigen Tagen drei US-Soldaten bei einem Drohnenangriff in Jordanien ums Leben gekommen sind, fragen sich die Marktteilnehmer, wie die USA auf den Angriff reagieren werden. Die US-Regierung macht von Iran unterstützte Milizen für den Angriff verantwortlich.

Während der Gaza-Krieg und die allgemeine Lage in Nahost die Risikoaufschläge am Ölmarkt erhöht haben, kommt Preisdruck von der konjunkturell bedingt schwächelnden Nachfrage. Für sinkende Ölpreise spricht auch das hohe Angebot aus Ländern wie den USA. Die Entwicklung wird durch neue Lagerdaten vom Mittwochabend bestätigt, die steigende US-Rohölvorräte und eine Produktion knapp unter Rekordniveau erbrachten.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Mittwoch mit 82,99 Dollar festgelegt, nach 82,94 Dollar am Dienstag. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis zeigte sich am Mittwochvormittag praktisch unverändert zum Vortag. Die Feinunze (31,10 Gramm) wurde zuletzt in London mit 2.040,73 US-Dollar gehandelt, das entspricht einem winzigen Plus von 0,03 Prozent.

mik/ger