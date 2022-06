Rohstoffe (11.00) - Ölpreise mit Abgaben

Die Ölpreise haben am Montagvormittag nachgegeben. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent mit 120,19 US-Dollar rund 1,5 Prozent weniger als beim Schlusskurs vom vergangenen Freitag. Bei US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) belief sich das Minus zuletzt auf 1,7 Prozent bei 118,67 Dollar.

Auslöser für die heutigen Abgaben sind laut Commerzbank-Analyst Carsten Fritsch einerseits Nachfragesorgen aufgrund neuerlicher Corona-Lockdowns in China. So werden nach Shanghai auch in der chinesischen Hauptstadt Peking Massentests durchgeführt. "Hoffnung auf eine schnelle und vollständige Normalisierung der Ölnachfrage in China, dem zweitwichtigsten Ölverbrauchsland weltweit, nach der Aufhebung der vorherigen Lockdowns sind somit verführt gewesen", kommentierte Fritsch.

Zudem kommen Rezessionssorgen als Belastungsfaktor hinzu. Nachdem die Inflationsrate in den USA deutlich stärker als erwartet ausgefallen war, könnte die US-Notenbank bei ihrer anstehenden Zinssitzung den Leitzinssatz deutlicher erhöhen als zuvor erwartet. Am Markt herrscht nun zunehmend die Sorge, dass die US-Wirtschaft durch die restriktive Geldpolitik in die Rezession rutschen könnte, was auch die Ölnachfrage im weltgrößten Ölverbrauchsland treffen würde.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Freitag mit 123,19 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Donnerstag war der Preis noch bei 123,21 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Auch der Goldpreis gab am Montag klar nach. Zuletzt wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London um 1.853,95 Dollar gehandelt (nach 1.877,27 Dollar am Freitag).

