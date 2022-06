Rohstoffe (11.00) - Ölpreise mit Aufschlägen

Die Ölpreise haben am Dienstagvormittag zugelegt. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent mit 123,22 US-Dollar 0,96 Prozent mehr als beim Vortagesschluss. Bei US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) betrug das Plus zuletzt 0,90 Prozent auf 121,78 Dollar.

Die Marktbeobachter der Commerzbank sehen das knappe Angebot aufgrund des westlichen Kaufboykotts auf russisches Öl preistreibend. Außerdem sind derzeit weite Teile der Ölproduktion in Libyen durch Hafenblockaden lahmgelegt. Carsten Fritsch von der Commerzbank weißt jedoch darauf hin, dass das hohe Preisniveau auch zu einer Ausweitung des Angebots führe. Die US-Schieferölproduktion soll nämlich im Juli um weitere 143 Tsd. auf 8,9 Mio. Barrel pro Tag steigen. Daher rechnet Fritsch mit Preisnachlässen im zweiten Halbjahr.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Montag mit 120,66 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Freitag war der Preis noch bei 123,19 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Auch der Goldpreis legte am Dienstagvormittag zu. Zuletzt wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London um 1.828,90 Dollar gehandelt, was einem Preisaufschlag von 0,43 Prozent zum Vortag entspricht.

spa/spo