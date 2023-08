Rohstoffe (11.00) - Ölpreise nach IEA-Bericht stabil

Die Ölnotierungen haben am Freitagvormittag stagniert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 11.00 Uhr 86,36 Dollar und damit so viel wie am Vortag. Ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) wurde bei 82,45 Dollar ebenfalls auf Vortagesniveau gehandelt.

Die Internationalen Energieagentur (IEA) erwartet wegen einer kräftigen Nachfrage nach Rohöl einen weiteren Anstieg der Ölpreise. So erreiche die globale Ölnachfrage derzeit Rekordhöhen, heißt es in dem am Freitag veröffentlichten Monatsbericht des Interessenverbands führender Industriestaaten.

Auf der anderen Seite dürfte die Kürzung der Fördermenge in Saudi-Arabien und Russland der jüngsten Aufwärtsbewegung der Ölpreise "zusätzlichen Schub verleihen". Zudem verweist die IEA in ihrem Bericht auf einen starken Rückgang der globalen Ölreserven.

Am Vortag hatte der US-Ölpreis noch den höchsten Stand seit neun Monaten erreicht und der Brent-Preis den höchsten Stand seit Anfang des Jahres. Schon seit Mitte Juli steigen die Ölpreise tendenziell. In dieser Zeit hat sich Rohöl aus der Nordsee um mehr als zehn Dollar je Barrel verteuert.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Donnerstag mit 89,75 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat mitteilte. Am Mittwoch hatte ein Barrel noch 88,2 US-Dollar gekostet. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis zeigte sich am Freitag nach den Kursverlusten seit Wochenbeginn stabilisiert. Die Feinunze (31,10 Gramm) wurde in London mit einem Plus von 0,3 Prozent bei 1.910,11 Dollar gehandelt.

spa/sto