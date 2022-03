Rohstoffe (11.00) - Ölpreise stabilisiert nach jüngsten Abschlägen

Die Ölpreise haben sich am Mittwochvormittag nach dem jüngsten Abwärtsschub stabilisiert. Gegen 11 Uhr wurde ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent mit 101,19 Dollar gehandelt. Das waren 1,3 Prozent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,5 Prozent auf 97,25 Dollar.

Die Ölpreise erlebten am Vortag einen regelrechten Ausverkauf, schreiben die Commerzbank-Analysten. Brent stürzte zeitweise um acht Prozent ab. Von diesen Tiefs haben sich die Preise inzwischen wieder etwas entfernt. Die Ölpreise haben aber seit Wochenbeginn rund 10 US-Dollar verloren und fast alle Zuwächse seit dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine vor knapp drei Wochen wieder abgegeben, hieß es weiter von den Experten.

"Die bis vor wenigen Tagen noch bestehenden Sorgen vor einer beträchtlichen Einschränkung des Ölangebots scheinen plötzlich wie weggeblasen. War der massive Preisanstieg vor einer Woche bei Brent auf 140 Dollar eine Übertreibung, so ist es der nun erfolgte Absturz ebenso", formulierten die Analysten.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Dienstag mit 102,86 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat am Mittwoch mitteilte. Am Montag hatte der Preis noch bei 110,67 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich etwas höher. Gegen 11.00 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London um 1.922,20 US-Dollar gehandelt, was ein Plus von 0,25 Prozent bedeutet. Das sind aber laut Commerzbank rund 70 Dollar weniger als zu Wochenbeginn und etwa 155 Dollar weniger verglichen mit dem vor einer Woche verzeichneten Hoch. Damit wurden alle Gewinne seit Anfang März wieder abgegeben. Ähnlich wie bei Öl scheint der Preisrückgang bei Gold nach Einschätzung der Experten übertrieben, da der Krieg in der Ukraine nach wie vor anhält und man von einer Beilegung des Konflikts noch weit entfernt ist.

ste