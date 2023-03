Rohstoffe (11.00) - Ölpreise steigen leicht

Der Preis von Rohöl hat sich am Dienstagvormittag mit leichten Zuwächsen gezeigt. Die Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 11 Uhr pro Barrel (159 Liter) knapp unter 78 US-Dollar, was einem Plus von 0,2 Prozent entsprach. Der Preis für die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 0,2 Prozent auf 73,2 Dollar das Fass.

Im Zuge der positiven Finanzmarktstimmung dürften sich auch die Rohölnotierungen mit Zuwächsen präsentiert haben. Die zuletzt negative Börsenlaune hatte auch den Ölpreisen zugesetzt.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Montag mit 75,01 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat mitteilte. Am Freitag war der Preis bei 74,60 Dollar gelegen. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Gold gab am Vormittag in London um 0,3 Prozent nach. Der Preis für eine Feinunze (31,10 Gramm) betrug somit rund 1.952 US-Dollar. Risikofreudiges Anlegerverhalten prägte am Dienstag zunächst die Stimmung, weswegen Gold weniger nachgefragt wurde.

sto/ger