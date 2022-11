Rohstoffe (11.15) - Brent-Ölpreis mit leichten Abgaben

Die Ölpreise haben am Donnerstagvormittag angesichts etwas nachlassender geopolitischen Spannungen und Nachfragesorgen aus China moderat nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 11.15 Uhr 92,50 US-Dollar und somit 0,12 Prozent weniger als zum Vortagesschluss. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) ermäßigte sich um 0,20 Prozent auf 85,05 Dollar.

Nachdem sich immer klarer herauszeichnet, dass ein Raketeneinschlag in Polen kein Angriff aus Russland darstellte, gingen die Sorgen vor stärkeren angebotsseitigen Verwerfungen zurück. Berichte über die Wiederinbetriebnahme eines Abschnitts der Druschba-Ölpipeline setzten die Ölpreise weiter unter Druck. Steigende Coronazahlen in China ließen gleichzeitig die Befürchtungen vor einem Nachfragerückgang wieder aufflammen.

Dagegen konnte ein unerwartet starker Rückgang der Ölreserven in den USA die Notierungen nicht stützen. Am Mittwoch hatte die US-Regierung gemeldet, dass die Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche um 5,4 Millionen Barrel gesunken waren. Dies ist der stärkste wöchentliche Rückgang der Ölreserven seit August.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Mittwoch mit 91,72 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Dienstag war der Preis bei 91,16 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Gold verbilligte sich in London um 0,54 Prozent. Die Feinunze (31,10 Gramm) wurde in London zuletzt mit 1.764,46 Dollar gehandelt.

