Rohstoffe (11.15) - Brent-Ölpreis schwächer bei 86,95 Dollar je Fass

Die Ölpreise haben am Montagvormittag nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 11.15 Uhr 86,95 US-Dollar und damit 0,9 Prozent weniger als am Freitag. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verbilligte sich um 0,7 Prozent auf 79,61 Dollar.

Belastet wurden die Ölpreise weiter von der angespannte Corona-Lage in China. Dort steigen nicht nur die Infektionsfälle, auch hat es am Wochenende den ersten Todesfall in Verbindung mit Corona seit etwa einem halben Jahr gegeben.

Die Entwicklung könnte die chinesische Führung zu einer noch strengeren Corona-Politik veranlassen. Der strikte Anti-Corona-Kurs Chinas gilt als einer der größten Risiken für das globale Wirtschaftswachstum und die Erdölnachfrage.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Freitag mit 87,65 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Donnerstag war der Preis bei 90,52 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich am Vormittag ebenfalls schwächer. Die Feinunze (31,10 Gramm) wurde in London zuletzt mit 1.739,22 Dollar gehandelt und lag damit 0,7 Prozent unter dem Vortagesschluss.

mik/sto