Rohstoffe (11.20) - Ölpreise geben nach, Brent bei 82,67 Dollar

Die Ölpreise sind nach ihren jüngsten Anstiegen am Montagvormittag wieder etwas zurück gekommen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 11.20 Uhr 82,67 US-Dollar und damit 1,4 Prozent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,4 Prozent auf 77,69 Dollar.

In der vergangenen Woche hatten die Rohölpreise um etwa fünf Dollar zugelegt. Ausschlaggebend sind zunehmende Spannungen in der Region um das Rote Meer herum. Bereits am Freitag hatten jemenitische Huthi-Rebellen nach eigenen Angaben im Golf von Aden einen britischen Tanker angegriffen. In Jordanien kamen am Wochenende bei einem Drohnen-Angriff drei US-Soldaten ums Leben. Das Risiko einer Ausweitung des Gaza-Kriegs nimmt mit den Geschehnissen zu.

Nicht nur ist der Nahe Osten eine besonders ölreiche Region. Auch befindet sich dort mit dem Roten Meer ein wichtiger Seeweg für den Öltransport, der über den Suezkanal Asien mit Europa verbindet. Diese Transportroute wird derzeit weitgehend gemieden, weil von Iran unterstützte Huthi-Milizen immer wieder Schiffe in der Region angreifen. Die USA und Großbritannien haben mit Militärschlägen reagiert. Am Ölmarkt steigen deshalb die Risikoaufschläge.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Freitag mit 83,00 Dollar festgelegt, nach 81,98 Dollar am Donnerstag. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis zeigte sich am Montagvormittag leicht befestigt. Die Feinunze (31,10 Gramm) wurde zuletzt in London mit 2.028,02 US-Dollar gehandelt, das entspricht einem kleinen Plus von 0,3 Prozent.

