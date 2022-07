Rohstoffe (11.30) - Brent-Ölpreis etwas schwächer bei 106,3 Dollar

Die Ölpreise haben am Montagvormittag leicht nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 11.30 Uhr 106,27 US-Dollar. Das waren um 0,5 Prozent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 0,8 Prozent auf 103,52 Dollar.

Belastet wurden die Ölpreise von Meldungen aus China, denen zufolge die Corona-Infektionen in Metropolen wie Shanghai am Wochenende wieder angestiegen waren. Die Volksrepublik geht gegen die Verbreitung des Virus mit scharfen Maßnahmen vor, die eine herbe Belastung für die Konjunktur darstellen und auch die Ölnachfrage beeinträchtigen. China ist als zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt einer der größten Ölverbraucher.

Auch in den vergangenen Wochen haben die Ölpreise nachgegeben. Grund sind Befürchtungen, die Weltwirtschaft könnte in die Rezession fallen. Allerdings befinden sich die Erdölpreise immer noch auf hohem Niveau. Ausschlaggebend ist vor allem der Krieg Russlands gegen die Ukraine und die damit verbundene Knappheit an russischem Erdöl. Verglichen mit Jahresbeginn liegen sie etwa 35 Prozent höher.

Auch der Goldpreis gab leicht nach. In London notierte die Feinunze (31,10 Gramm) mit minus 0,3 Prozent bei 1.737,50 Dollar.

