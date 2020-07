Rohstoffe (11.30) - Brent-Ölpreis steigt auf 43,42 Dollar/Fass

Der Brent-Ölpreis ist am Dienstagvormittag minimal gestiegen. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent notierte gegen 11.30 Uhr in London bei 43,42 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Montag hatte der Brent-Future zuletzt bei 43,41 Dollar notiert.

Die beispiellose Ausweitung der Geldmenge insbesondere in den USA dürfte die Ölpreisrallye seit April unterstützt haben, erklären die Analysten der Commerzbank. Hier spiele neben der Flucht in "Sachwerte", zu denen auch Gold und Rohstoffe gehören, der schwache US-Dollar eine Rolle. Denn in der Regel bestehe ein umgekehrter Zusammenhang, sprich negative Korrelation, zwischen dem Außenwert des US-Dollar und den Ölpreisen.

Der handelsgewichtete Dollar-Index ist nun auf ein 2-Jahrestief gefallen, was den Ölpreis also auch unterstütze, konstatieren die Experten. Doch all die geldpolitischen Maßnahmen dürften mittelfristig an Wirkung verlieren, wenn die physische Nachfrage nicht wie erhofft anzieht. "Und diesbezüglich haben wir aktuell Zweifel", so die Analysten der Commerzbank.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Montag auf 43,14 Dollar pro Barrel gefallen. Am Freitag hatte das Barrel nach Angaben des OPEC-Sekretariats in Wien noch 43,38 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Nachdem der Goldpreis in der Nacht auf ein Rekordhoch von gut 1.980 USD je Feinunze gestiegen war, ist er in der Früh kräftig unter Druck geraten und auf gut 1.900 USD zurückgefallen. Im Londoner Goldhandel wurde heute gegen 11.30 Uhr die Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.931,58 Dollar (nach 1.964,52 Dollar am Montag) gehandelt.

Der kräftige Preisanstieg und das rekordhohe Preisniveau in nahezu allen Währungen dürften die physische Nachfrage insbesondere in Asien, aber nicht nur dort, noch für lange Zeit schwer belasten, prognostizieren die Analysten der Commerzbank. Aktuelle Daten aus China zeigen ein verheerendes Bild. So berichtet der Verband der chinesischen Goldproduzenten einen Rückgang der Goldnachfrage im ersten Halbjahr um 38 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Laut Daten der Statistikbehörde von Hongkong lagen die Netto-Goldimporte Chinas aus Hongkong im ersten Halbjahr 91 Prozent unter dem Vorjahresniveau.

Die Aussichten für das zweite Halbjahr seien angesichts der stark gestiegenen Preise nicht besser geworden. "Es hängt somit stark davon ab, dass die Anleger im Westen weiterhin bereit sind, auch bei den derzeitigen Preisen große Mengen Gold zu kaufen", führen die Experten weiter aus.

(Schluss) fpr/sto