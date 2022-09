Rohstoffe (11.40) - Ölpreis setzt Erholung fort, Brent bei 93,9 USD

Die Ölpreise haben am Montagvormittag ihre jüngste Erholungsbewegung fortgesetzt. Der Preis für die Nordseesorte Brent notierte gegen 11.40 Uhr bei 93,88 US-Dollar pro Barrel (159 Liter) und damit 1,6 Prozent über dem Vortagesschlusskurs. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 87,65 Dollar.

Die Ölpreise bewegen sich damit immer noch in der Nähe mehrmonatiger Tiefstände. So war Brent erst in der Vorwoche erstmals seit Anfang Februar unter die Marke von 90 Dollar gefallen.

Konjunkturängste, steigende Leitzinsen und die strikte Corona-Politik Chinas hatten zuletzt Nachfragesorgen ausgelöst und damit die Ölpreise belastet. Die Preisrückgänge erfolgen allerdings von hohem Niveau aus, da das Angebot weiterhin als knapp gilt. Dies ist vor allem eine Folge des Ukraine-Kriegs und der scharfen westlichen Sanktionen gegen Russland.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Freitag mit 95,28 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Donnerstag war der Preis bei 92,67 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis legte am Vormittag moderat zu. In London kostete die Feinunze (31,10 Gramm) zuletzt 1.726,24 Dollar, was einem Aufschlag von 0,5 Prozent zum Vortag entspricht.

mik/sto