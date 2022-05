Rohstoffe (12.00) - Brent-Ölpreis gibt nach auf 104,1 Dollar je Fass

Die Ölpreise haben nach ihren starken Vortagesverlusten am Dienstagvormittag noch etwas weiter nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zu Mittag 104,11 US-Dollar und damit 1,7 Prozent weniger als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) hielt mit 100,71 Dollar und damit knapp ein Prozent unter dem Vortagespreis.

Der Preisrückgang vom Wochenstart setzte sich damit vorerst fort. Am Montag hatten die Preise für WTI und Brent jeweils um die sechs Prozent nachgegeben. "Auslöser für den Absturz waren Konjunktursorgen, was sich auch in kräftig nachgebenden Aktienmärkten ausdrückte", schreiben die Analysten der Commerzbank.

Dazu kamen als Belastungsfaktor auch ölspezifische Nachrichten. Die kräftige Senkung der offiziellen Verkaufspreise für asiatische Abnehmer durch Saudi-Arabien wurde von einigen Marktteilnehmern offenbar als Anzeichen einer schwächeren Ölnachfrage interpretiert, so die Commerzbank-Analysten. "In der Tat bremst die strikte Zero-Covid-Strategie in China die dortige Ölnachfrage, auch wenn dies die Rohölimporte im April noch nicht zeigten", schreiben die Experten.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Montag mit 112,48 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Freitag war der Preis noch bei 114,37 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis gab am Montagvormittag geringfügig nach. Die Feinunze (31,10 Gramm) notierte in London mit einem Minus von 0,2 Prozent bei 1857,67 Dollar. "Wir führen dies in erster Linie auf Zwangsliquidationen zurück, um anderweitige Verluste aufzufangen", schreiben die Commerzbank-Analysten. Denn im Zuge der allgemein hohen Risikoaversion der Marktteilnehmer waren die Aktienmärkte am Montag deutlich unter Druck gekommen.

mik/pma