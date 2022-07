Rohstoffe (Mittag) - Brent-Ölpreis wenig bewegt bei 99,48 Euro

Die Ölpreise haben sich am Freitag kaum bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent notierte gegen 12.30 Uhr mit einem kleinen Minus von 0,5 Prozent bei 99,48 Dollar. Der Future für die US-Sorte WTI lag mit einem Abschlag von 0,7 Prozent bei 95,96 Dollar je Fass.

Am Vortag hatten die Ölpreise noch zeitweise erheblich unter Druck gestanden. Der Preis für Rohöl aus der Nordsee war bis auf 94,50 Dollar gefallen. Das ist der tiefste Stand seit Februar. Am Donnerstagnachmittag setzte dann eine Erholung am Ölmarkt ein, und die Notierung für Brent-Öl konnte sich kurz vor dem Wochenende bei 100 Dollar stabilisieren.

Schwache Konjunkturdaten aus China haben die Ölpreise am Freitag nicht belastet. In der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt hat die Konjunktur deutlich an Fahrt verloren. Wegen strenger Corona-Maßnahmen ist die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal nur noch um 0,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gewachsen. Es ist das schwächste Quartalswachstum seit Beginn der Corona-Pandemie, nachdem Chinas Wirtschaft zu Beginn des Jahres noch um 4,8 Prozent gewachsen war.

Der Goldpreis gab am Freitag leicht nach. In London kostete die Feinunze (31,10 Gramm) zuletzt 1.701,53 Dollar, was einem Abschlag von 0,6 Prozent zum Vortag entspricht.

