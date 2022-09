Rohstoffe (Nachmittag) - Brent-Öl erstmals seit Februar unter 90 USD

Die Rohölpreise haben am Mittwoch im Späthandel ihre Korrektur fortgesetzt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent fiel gegen 17.15 Uhr um 3,4 Prozent auf 89,66 US-Dollar. Brent notierte damit erstmals seit Anfang Februar unter der Marke von 90 Dollar. Der Preis für die US-Ölsorte WTI verlor 3,7 Prozent auf 83,61 Dollar und fiel damit erstmals seit Jänner unter 85 Dollar.

Belastet wurden die Ölpreise weiter von Ängsten vor einer weltweiten Konjunkturabkühlung damit auch schwächeren Ölnachfrage. Geschürt wurden diese Befürchtungen am Mittwoch von schwachen Daten aus China.

Chinas Außenhandel hat im August überraschend an Schwung verloren. Die Ausfuhren legten in US-Dollar berechnet nur noch mit einem Plus von 7,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu, wie der chinesische Zoll am Mittwoch berichtete. Experten hatten ein zweistelliges Wachstum erwartet, nachdem die Exporte im Juli noch um 18 Prozent gestiegen waren.

Der Goldpreis legte moderat zu. In London wurde eine Feinunze (rund 31,10 Gramm) Gold gegen 17.15 Uhr mit 1.711,85 Dollar gehandelt und lag damit rund 0,5 Prozent über dem Vortagesschlusskurs.

mik/sto