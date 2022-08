Rohstoffe (Nachmittag) - Brent-Preis 4,4 Prozent gefallen

Die Ölpreise haben am Dienstag im Späthandel massiv nachgegeben. Ein Fass (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 17 Uhr 100,25 Dollar und damit rund 4,4 Prozent weniger als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 4,2 Prozent auf 92,79 Dollar.

Gedrückt wurden die Ölpreise durch Neuigkeiten aus dem Irak. Das staatliche irakische Ölunternehmen Somo teilte mit, dass die Ölexporte trotz der heftigen Konflikte im Land unverändert weiterliefen. Der politische Konflikt im Irak war in der Nacht zum Dienstag weiter in Gewalt umgeschlagen. Videos zeigten die Miliz Saraja al-Salam des einflussreichen Schiitenführers Muktada al-Sadr, die sich in der sogenannten Grünen Zone in Bagdad mit Iran-treuen Milizen schwere Kämpfe liefert. Noch am Montag hatte die Ölpreise nach den Nachrichten über politische Unruhen im wichtigen Ölförderland stark zugelegt.

In den vergangenen Tagen hatten die Ölnotierungen auch Auftrieb von der Aussicht auf ein geringeres Angebot erhalten. So hatten der saudi-arabische Energieminister eine mögliche Kürzung der Fördermenge durch die in der OPEC+ zusammengeschlossenen Ölstaaten angedeutet. Die Marktbeobachter der Commerzbank verweisen zudem auf Ausschreitungen in der libyschen Hauptstadt Tripolis am Wochenende, was Zweifel an der Stabilität der Ölproduktion aufkommen lasse.

Auch der Preis für Gold hat sich in London tiefer gezeigt. Gegen 17 Uhr kostete dort die Feinunze (31,10 Gramm) 1.723,38 US-Dollar, das entspricht einem Minus von 0,9 Prozent. Am Montagvormittag war der Goldpreis bei 1.719,50 US-Dollar noch auf den tiefsten Stand seit etwa einem Monat gefallen.

Der Goldpreis war am vergangenen Freitag nach der Rede des Fed-Chefs Powell unter Druck geraten. Marktteilnehmer hätten vor der Rede darauf gesetzt, dass Powell weniger falkenhaft klingen würde. Dementsprechend habe der Goldpreis die zuvor aufgebauten Gewinne wieder abgegeben, so die Analysten der Commerzbank.

spa/mik