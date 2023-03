Rohstoffe (Nachmittag) - Goldpreis legt nach US-Arbeitsmarktdaten zu

Die Ölpreise haben am Freitagnachmittag geringfügige Zuwächse verbucht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 17.00 Uhr 81,56 US-Dollar und damit um 0,09 Prozent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 0,18 Prozent auf 75,67 Dollar.

Der Arbeitsmarkt in den USA zeigte sich unverändert von seiner starken Seite: Mit 311.000 neu geschaffenen Stellen wurde die Konsensprognose von 225.000 klar überboten. Gleichzeitig stiegen aber die durchschnittlichen Löhne und Gehälter weniger stark als erwartet und die Arbeitslosenquote liegt über der Markterwartung. Dies könnte der Federal Reserve einen Grund geben, die Zinsen doch nicht wie zuletzt spekuliert um deutlichere 0,50 Prozentpunkte anzuheben, sondern lediglich um 0,25 Punkte.

Davon dürften am Nachmittag die Goldnotierungen profitiert haben, die zuletzt von den steigenden Zinsen Gegenwind gespürt hatten. Die Feinunze (31,10 Gramm) des Edelmetalls wurde in London mit 1.864,74 Dollar gehandelt - ein Plus von 1,81 Prozent zum Vortag.

sto/mik