Rohstoffe (Nachmittag) - Ölpreise fallen wegen China-Sorgen

Die Ölpreise haben am Donnerstagnachmittag weiterhin mit klaren Abgaben notiert. Rasant steigende Corona-Infektionszahlen aus China drückten auf die Rohölnotierungen. Die Nordsee-Sorte Brent büßte gegen 16.30 Uhr 1,6 Prozent an Wert ein auf 82,65 US-Dollar das Barrel (159 Liter). Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) wurde zuletzt zu einem Preis von 77,48 Dollar pro Fass gehandelt - mit einem Abschlag zum Vortag von 1,87 Prozent.

Bereits am Vortag hatten die Ölpreise Abgaben verbüßt, denn die stark steigende Zahl der Corona-Infektionsfälle in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt könnte die Weltkonjunktur belasten. So könnte unter Umständen das Virus mutieren und zu einem erneuten Absacken der Nachfrage nach Öl aufgrund einer eingeschränkten wirtschaftlichen Aktivität führen. Aber auch ohne Virus-Mutation birgt die Entwicklung in China Risiken.

Das Reich der Mitte hatte zuletzt seine strikten Covid-Beschränkungsmaßnahmen zurückgefahren. In Folge schossen die Infektionsfälle stark in die Höhe.

Der Preis von Gold profitierte wohl von dieser Unsicherheit weiter und stieg in London um 0,6 Prozent auf 1.816,44 Dollar je Feinunze (31,10 Gramm). Gold gilt gemeinhin als Anlage, die in unsicheren Zeiten gefragt ist.

