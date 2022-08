Rohstoffe (Nachmittag) - Ölpreise geben im Späthandel deutlich nach

Die Ölpreise haben am Montag im Späthandel deutlich nachgegeben. Gegen 17.40 Uhr lag ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent bei 100,07 US-Dollar, was einem Minus von 3,0 Prozent zum Schlusskurs am Freitag entspricht. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verbilligte sich um 3,9 Prozent auf 93,97 Dollar.

Belastet wurden die Ölpreise zum Wochenstart durch schwache Konjunkturdaten aus China. Am Wochenende war der offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie unter die Wachstumsgrenze von 50 Punkten gefallen. Am Montag enttäuschte der entsprechende Indikator des Wirtschaftsmagazins Caixin die Erwartungen. China gehört zu den größten Ölverbrauchsländern der Welt.

Auch in den USA trübte sich die Stimmung in der Industrie im Juli ein. Der Einkaufsmanagerindex ISM fiel zum Vormonat um 0,2 Punkte auf 52,8 Punkte. Dies ist der niedrigste Stand seit Juni 2020. Eine schwächelnde Konjunktur dämpft auch die Nachfrage nach Rohöl.

Gold zeigte sich im Späthandel gut behauptet. In London wurde die Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.767,90 US-Dollar gehandelt, was einem Aufschlag von 0,3 Prozent entspricht.

