Rohstoffe (Nachmittag) -Ölpreise legen etwas zu

Die Ölpreise sind zuletzt etwas gestiegen. Gegen 17.45 Uhr lag ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent um 0,49 Prozent bei 107,64 US-Dollar im Plus. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verteuerte sich um etwas weniger um 0,21 Prozent auf 98,15 Dollar.

Die unsichere Gas-Versorgung in Europa sorgt weiterhin für steigende Rohstoffpreise. Am Vorabend hatten die Erdölpreise zudem von einem deutlich schwächeren US-Dollar profitiert, der die Nachfrage nach Rohöl wechselkursbedingt steigen ließ.

Auslöser waren Bemerkungen von US-Notenbankchef Jerome Powell. Die US-Notenbank hob ihren Leitzins gestern Abend erneut stark an und deutete auf weitere Zinsanhebungen hin. Powell machte den künftigen Kurs jedoch von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängig.

Impulse setzen weiterhin Lagerdaten aus den USA nach denen die landesweiten Erdölbestände in der vergangenen Woche so deutlich gefallen waren wie seit zwei Monaten nicht mehr.

Gold verteuerte sich ebenfalls leicht. In London wurde die Feinunze (31,10 Gramm) zuletzt bei 1.754,62 US-Dollar gehandelt, was einem Aufschlag von 0,92 Prozent entspricht. In Zürich verteuerte sich der Preis per Unze um 0,95 Prozent und stand zuletzt bei 1.747,20 US-Dollar.

