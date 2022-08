Rohstoffe (Nachmittag) - Ölpreise legen im Späthandel zu

Die Ölpreise sind am Dienstag im Späthandel moderat gestiegen. Gegen 17.00 Uhr lag ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent bei 100,37 US-Dollar, was einem Plus 0,6 von Prozent entspricht. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 0,32 Prozent auf 94,08 Dollar.

Im Späthandel richtet sich der Blick auf die für morgen, 03.08. geplante Konferenz des Öl-Kartells OPEC+. Dort soll das Rohöl-Fördervolumen für die kommenden Monate festgelegt werden. Erwartet wird, dass OPEC-Länder wie Russland ihre Förderquote kaum bis gar nicht anheben werden. In Anbetracht der laufenden Energiekrise hatte dies zuletzt den Ölpreis getrieben.

Gold zeigte sich im Späthandel gut behauptet. In London wurde die Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.776,51 US-Dollar gehandelt, was einem Aufschlag von 0,24 Prozent entspricht. In Zürich stieg der Preis pro Feinunze um 0,25 Prozent auf 1.768,70 Dollar.

fpr/spa