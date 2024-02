Rohstoffe (Nachmittag) - Ölpreise legen klar zu

Die Ölpreise haben am Donnerstagnachmittag merklich höher notiert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 16.50 Uhr 82,59 US-Dollar und damit um 1,86 Prozent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) kletterte um 1,53 Prozent auf 77,45 Dollar.

Laut jüngsten Medienberichten haben im Gazakrieg die Bemühungen um eine neue Feuerpause einen Rückschlag erlitten, was wiederum die Ölpreise hinauftrieb. So weigerte sich Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu eine Delegation nach Kairo zu schicken, wo die Verhandlungen internationaler Vermittler an diesem Donnerstag weitergehen sollten. Eine Verlängerung des Krieges birgt unter anderem die Gefahr rohstoffreiche Länder der Region in einen Krieg zu verwickeln - darunter der Iran.

Seitens Konjunkturdaten hat sich das Geschäftsklima in der US-Region Philadelphia im Februar stärker als erwartet verbessert. Der Indikator für die Industrie (Philly-Fed-Index) stieg von minus 10,6 Punkten im Vormonat auf plus 5,2 Punkte, wie die regionale Zentralbank in Philadelphia mitteilte. Der Indikator signalisiert wieder eine wirtschaftliche Belebung. Analysten hatten im Schnitt lediglich mit einem leichten Anstieg auf minus 8,1 Punkte gerechnet.

Der Goldpreis zeigte ebenfalls höher. Die Feinunze (31,10 Gramm) wurde zuletzt in London mit 2002,24 US-Dollar gehandelt, das entspricht einem Plus von 0,43 Prozent zum Vortag.

sto/ste